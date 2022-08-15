Новости последнего часа: уголовное дело завели после отравления людей в доме в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело завели после отравления нескольких человек в доме на юго-востоке Москвы, рассказали в СК РФ.

Сайт маркетплейса Wildberries сменил название на "Ягодки", сообщили пользователи.

Более 66 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации с 2018 года, заявили в мэрии города.