В Стамбуле прошли сильные ливни

В Стамбуле прошли очень сильные ливни. Затоплены улицы и дороги. Автомобилистам сложно проехать по некоторым участкам. На кадрах многие машины скрылись под водой по самые фары.

Досталось и пассажирам общественного транспорта. В телеграм-каналах опубликовали ролик, на котором видно, как вода затекает в салон автобуса, а люди стоят по щиколотку в воде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.