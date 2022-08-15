Пенсионер сжег иномарку на востоке Москвы

В Москве пенсионер сжег иномарку за пять миллионов рублей. Машина была припаркована во дворе дома на востоке столицы.

Злоумышленника быстро нашли. Мужчина живет в Подмосковье. По предварительным данным, он поругался с владельцем автомобиля и решил таким образом отомстить. В данный момент поджигатель находится под подпиской о невыезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

