Новости регионов: скорая помощь попала в смертельное ДТП в Нижнем Тагиле

Скорая помощь попала в смертельное ДТП в Нижнем Тагиле. Авария произошла из-за подростков, которые угнали автомобиль, превысили скорость и не справились с управлением. Они попытались скрыться от полицейских и врезались в машину медиков. Женщина-фельдшер, а также водитель и три пассажира угнанного автомобиля погибли.

Крупный пожар ликвидировали в Казани. Горел склад на территории завода, где производят бытовую химию. В здании хранились и контейнеры с растительным маслом. Столб густого дыма виден за несколько километров от места ЧП. Общая площадь возгорания – 1 000 квадратных метров. Во время тушения обрушилась кровля. Для подвоза воды использовали специализированные машины службы ЖКХ города. Всего в ликвидации огня задействовали более 100 человек. В течение трех часов пожар удалось потушить.



Ликвидируют и возгорания в лесах. Только за сутки МЧС удалось потушить 82 природных пожара на площади почти в 150 тысяч гектаров. Несмотря на это, ситуация остается сложной. Жарче всего в Якутии, там до сих пор не могут потушить пять очагов возгорания. Продолжают гореть леса в Магаданской области, республике Коми. В пяти субъектах ввели режим ЧС.

44 приусадебных участка освободились от воды в Приамурье. Подтопленных жилых домов нет, сообщили в МЧС. Сейчас завершают восстановительные работы, просушивают помещения и откачивают воду. Продолжают ремонтировать размытые участки домов. Пять населенных пунктов все еще остаются без автотранспортного сообщения. Ликвидацией последствий паводка занимаются 270 человек и 108 единиц техники.

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