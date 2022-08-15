Новости мира: спасатели продолжили тушить пожар в центре Еревана

В Ереване спасатели продолжают тушить пожар на месте взрыва в центре города. Также ищут пропавших без вести, таких числится 17 человек. Об этом сообщили в республиканском МЧС. Среди тех, кого еще не нашли – пятилетняя девочка и ее беременная мать. А вот погибших уже пятеро. Ранения получили более 60 человек.

Все случилось в воскресенье, 14 августа. В торговом центре взорвались фейерверки. После этого там начался пожар, огонь перекинулся на склад с пиротехникой. Сообщают, что после взрыва в полицию поступило более сотни звонков о минировании в разных частях города. Для проверки даже пришлось останавливать метро.

Экологическая катастрофа может затронуть сразу три страны – Польшу, Чехию и Германию. А все из-за сброса химикатов в реку Одер. И для того, чтобы экосистема восстановилась, потребуются годы. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Ранее польские власти сообщили, что из реки уже достали 10 тонн мертвой рыбы. Германия обвинила Варшаву в невыполнении международного договора. О загрязнении реки нужно было предупредить соседей в кратчайшие сроки. Сейчас эксперты берут пробы воды на разных участках Одера, чтобы оценить масштабы катастрофы и возможные последствия.

Итальянский миллионер Паоло Скудьери уже оценил последствия пожара на своей яхте у испанского острова Форментера. Это 45-метровое прогулочное судно, которое стоит 23 миллиона долларов. Бизнесмен планировал показать его на выставке Монако. Во время вечеринки, которую Скудьери устроил на яхте, начался пожар. Огонь быстро охватил палубу и всем, кто был на борту, пришлось спасаться бегством. Экипаж и гости – всего 12 человек – успели перебраться на лодки. Никто не пострадал. А самой яхты больше нет.



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