Три человека пострадали от неизвестного вещества на юго-востоке Москвы

Превышение синильной кислоты в воздухе обнаружили спасатели в помещениях дома на проспекте 40 лет Октября, где неизвестным веществом отравились несколько человек. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в МЧС.

Ранее в Мосгазе официально заявили о том, что утечка газа в доме исключена. О появлении в квартирах неизвестного газообразного вещества сообщалось накануне. Из здания эвакуировали 40 человек. Три человека обратились за помощью, все они члены одной семьи. Двоих доставили в больницу.

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