Движение транспорта затруднено на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе. Там столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщил департамент транспорта.

Информация о пострадавших уточняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

