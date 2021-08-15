Два года назад авиалайнер Airbus А321 аварийно приземлился в кукурузе

В этот день два года назад произошло событие, которое в последствии назвали чудом в кукурузном поле. Утром 15 августа 2019 года авиалайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, столкнулся на взлете из аэропорта Жуковский со стаей чаек.

Птицы попали в воздухозаборники двигателей самолета, и левый сразу заглох. Потом и второй двигатель стал работать нестабильно. Высота начала падать. Экипаж принял решение об аварийной посадке на кукурузное поле прямо по курсу.

До прибытия экстренных служб эвакуацией пассажиров руководил сам командир лайнера Дамир Юсупов. В результате ЧП в больницу попала лишь одна пассажирка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.