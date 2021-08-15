На Саларьевской улице столкнулись машина каршеринга и лексус

Начнем с аварии, которая произошла на улице Саларьевской у дома номер 8.

По словам очевидцев, машина каршеринга выезжала из двора и не пропустила лексус. Участники ДТП активно выясняют, кто из них виновен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

