Более 20 санаториев и гостиниц пострадало в Анапе из-за непогоды. Туристов эвакуировали и поселили пока в пунктах временного размещения. Повреждены несколько пляжей, в том числе Центральный. Об этом рассказали в администрации города.

Стихия нанесла наибольший ущерб как раз Анапе, а также Темрюкскому и Крымскому районам. Синоптики говорят, что циклон, который обрушил на Краснодарский край дождь, град и ураганный ветер, ослабеет к вечеру воскресенья. Подробнее о том, что сейчас происходит в пострадавших районах – в эфире телеканала Москва 24.

