Полицейские задержали женщину, выбросившую новорожденного ребенка на помойку

Новорожденная девочка из Хамовников, которую мать выбросила в мусорный бак, находится под постоянным контролем врачей. А с женщиной, которая поступила со своим ребенком, как с мусором, сейчас работают следователи. Она проходит по делу о покушении на убийство.

К счастью, трагедии не случилось. Девочку в субботу нашли на помойке на улице Усачева в Хамовниках. Ребенок был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. По камерам наружного видеонаблюдения вычислили, что младенца выбросила гражданка Киргизии, которая снимала квартиру с 20-ю своими земляками.

