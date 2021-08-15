На МКАД загорелся автомобиль

На МКАД загорелась машина на 43-м километре кольцевой, перед съездом на Киевское шоссе.

Кузов выгорел полностью, спасать пожарным уже нечего. В районе аварии растянулась пробка, уже на 2 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

