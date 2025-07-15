Новости мира: индийский город Джодхпур залило дождями

Индийский город Джодхпур залило дождями. Всего за полчаса сильного ливня улицы оказались под водой. Больше всего пострадала местная железнодорожная станция. Сначала затопило платформы, а потом железнодорожные пути. В конце вода добралась до здания вокзала. Из-за этого пришлось изменить маршруты двух поездов. При этом в регионе вновь пройдут дожди 15 июля.

Новые столкновения произошли на юге Сирии между правительственными силами и ополченцами-друзами. При этом армия Израиля нанесла удары по сирийским танкам. Погибли по меньшей мере 34 человека, еще около 100 получили ранения. Агентство Associated Press сообщает, что среди погибших были дети и сотрудники сил безопасности. Ранее Израиль угрожал вмешаться, чтобы защитить религиозное меньшинство друзов в Сирии.