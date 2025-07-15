Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 07:30

Происшествия

Новости мира: индийский город Джодхпур залило дождями

Новости мира: индийский город Джодхпур залило дождями

"Московский патруль": СК продолжает работу с подростком, напавшим на девочек в лесу

"Московский патруль": женщина, бросившая дочь в аэропорту Турции, намерена вернуть ее

"Московский патруль": полицейские задержали фармацевтов, продававших запрещенные препараты

"Московский патруль": за 3 дня в подмосковных водоемах утонули 17 человек

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июля

Упавший в Московском цирке эфиопский гимнаст чувствует себя хорошо

Россиянка, бросившая дочь в аэропорту Турции, намерена забрать и воспитать ребенка

Мощная гроза с градом обрушилась на Московский регион

Сильный ураган обрушился на Республику Алтай

Индийский город Джодхпур залило дождями. Всего за полчаса сильного ливня улицы оказались под водой. Больше всего пострадала местная железнодорожная станция. Сначала затопило платформы, а потом железнодорожные пути. В конце вода добралась до здания вокзала. Из-за этого пришлось изменить маршруты двух поездов. При этом в регионе вновь пройдут дожди 15 июля.

Новые столкновения произошли на юге Сирии между правительственными силами и ополченцами-друзами. При этом армия Израиля нанесла удары по сирийским танкам. Погибли по меньшей мере 34 человека, еще около 100 получили ранения. Агентство Associated Press сообщает, что среди погибших были дети и сотрудники сил безопасности. Ранее Израиль угрожал вмешаться, чтобы защитить религиозное меньшинство друзов в Сирии.

Читайте также
происшествияпогодаполитиказа рубежомвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика