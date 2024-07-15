Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 га

Площадь природного пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров. Работу пожарным осложняют жара и ветер. Огонь уже распространился на значительной площади Карадагского заповедника.

В Самарской области задержали браконьера, который попытался вывезти около 800 килограммов живых речных раков под видом бананов. Все 15 тысяч штук задержанный спрятал в коробках из-под фруктов. По предварительным подсчетам, общая стоимость незаконного добытого товара составила более полутора миллионов рублей.

В дельфинарии Набережных Челнов родился южноамериканский морской котик. Он появился на свет месяц назад, но сотрудники дельфинария показали его только сейчас. Мама Элина и новорожденный чувствуют себя хорошо. Пол детеныша пока неизвестен.

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