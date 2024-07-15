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Новости

15 июля, 21:45

Происшествия

Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 га

Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 га

"Безопасный город": задержан бегавший с ножом по Балашихе мужчина

"Безопасный город": задержан мужчина, убивший в драке оппонента

Илон Маск хочет разработать костюм железного человека после покушения на Дональда Трампа

Сотни туристов эвакуировали с баз отдыха в Краснодарском крае из-за лесного пожара

Журналисты подсчитали количество покушений на политиков в США

Новости регионов: лесной пожар локализовали в Краснодарском крае на площади 62 гектара

Новости мира: туристическое судно загорелось и затонуло в Турции

Бизнес-коуча Закхайм арестовали по подозрению в обмане клиентов

Сбор добровольцев для помощи в тушении пожара объявлен в Краснодарском крае

Площадь природного пожара в Коктебеле увеличилась до 30 гектаров. Работу пожарным осложняют жара и ветер. Огонь уже распространился на значительной площади Карадагского заповедника.

В Самарской области задержали браконьера, который попытался вывезти около 800 килограммов живых речных раков под видом бананов. Все 15 тысяч штук задержанный спрятал в коробках из-под фруктов. По предварительным подсчетам, общая стоимость незаконного добытого товара составила более полутора миллионов рублей.

В дельфинарии Набережных Челнов родился южноамериканский морской котик. Он появился на свет месяц назад, но сотрудники дельфинария показали его только сейчас. Мама Элина и новорожденный чувствуют себя хорошо. Пол детеныша пока неизвестен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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