Сотни туристов эвакуировали с баз отдыха в Краснодарском крае из-за лесного пожара

Под Новороссийском локализовали лесной пожар на площади 62 гектара. Борьба с огнем продолжается, работу спасателей осложняет сильный ветер и жара под 40 градусов. С баз отдыха, где все очаги уже потушили, экстренно эвакуировали сотни туристов.

В Краснодарском крае объявили сбор добровольцев, у которых есть квадроциклы и мотоциклы. Данный вид транспорта может преодолевать бездорожье и доставлять воду к указанным геоточкам.

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