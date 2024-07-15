Новости регионов: лесной пожар локализовали в Краснодарском крае на площади 62 гектара

Лесной пожар локализовали под Новороссийском на площади 62 гектара, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным на 16:00 15 июля, все очаги пожаров на турбазах потушены, но лес и трава в регионе продолжают гореть. Работу спасателей осложняет сильный ветер. К тушению подключили авиацию, более 300 человек и свыше 84 единиц спецтехники. В регионе объявлен сбор добровольцев.

На стройплощадке в Чечне произошел взрыв газовых баллонов – известно о пяти погибших, 26 пострадавших. На месте инцидента работают специалисты МЧС, медики и полиция. Возбуждено уголовное дело.

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