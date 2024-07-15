Бизнес-коуча Закхайм арестовали по подозрению в обмане клиентов

Инвестора и бизнес-коуча Наталью Закхайм арестовали по подозрению в обмане клиентов. По версии следствия, она вместе с мужем и бизнес-партнером продавала курсы по инвестициям, цена которых достигала одного миллиона рублей, а обязательства по обучающим программам не собиралась выполнять.

По делу также задержаны муж и сын Закхайм, а также бизнес-партнер Любовь Струлева. Они обвиняются в создании организованной преступной группы, которая мошенническим путем привлекала деньги под видом обучения инвестициям.

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