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15 июля, 23:15

Происшествия

Бизнес-коуча Закхайм арестовали по подозрению в обмане клиентов

Бизнес-коуча Закхайм арестовали по подозрению в обмане клиентов

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Инвестора и бизнес-коуча Наталью Закхайм арестовали по подозрению в обмане клиентов. По версии следствия, она вместе с мужем и бизнес-партнером продавала курсы по инвестициям, цена которых достигала одного миллиона рублей, а обязательства по обучающим программам не собиралась выполнять.

По делу также задержаны муж и сын Закхайм, а также бизнес-партнер Любовь Струлева. Они обвиняются в создании организованной преступной группы, которая мошенническим путем привлекала деньги под видом обучения инвестициям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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