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15 июля, 13:15

Происшествия

Три пункта временного размещения организовали из-за лесного пожара рядом с поселком Дюрсо

Три пункта временного размещения организовали из-за лесного пожара рядом с поселком Дюрсо

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Площадь пожара в районе хутора Дюрсо увеличилась до 62 гектаров

В поселке Дюрсо с шести баз отдыха, как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, эвакуировали свыше полутысячи человек. Для туристов и местных жителей организовали три пункта временного размещения.

Лесной пожар отрезал дорогу под Новороссийском и перекинулся сразу на несколько баз отдыха. Там огонь уничтожил 70 построек и несколько автомобилей. По данным на 13:00 15 июля, горит заповедник Большой Утриш в районе Сухой щели, где сразу приостановили работу пеших экскурсионных маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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