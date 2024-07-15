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15 июля, 08:45

Происшествия

Новости мира: сель уничтожил несколько домов в Киргизии

Новости мира: сель уничтожил несколько домов в Киргизии

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Масштабный сель сошел в киргизском городе Ош. Власти сообщают о четырех пропавших без вести. Поток грязи и камней снес припаркованные машины и уничтожил несколько домов. Спасатели продолжают разгребать завалы и ведут поисковые операции.

Тем временем в Германии подошел к концу Евро-2024. В финале сошлись сборные Испании и Англии, встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1. Это уже четвертый титул чемпионов Европы в их копилке, что стало историческим рекордом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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