15 июля, 08:45Происшествия
Новости мира: сель уничтожил несколько домов в Киргизии
Масштабный сель сошел в киргизском городе Ош. Власти сообщают о четырех пропавших без вести. Поток грязи и камней снес припаркованные машины и уничтожил несколько домов. Спасатели продолжают разгребать завалы и ведут поисковые операции.
Тем временем в Германии подошел к концу Евро-2024. В финале сошлись сборные Испании и Англии, встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1. Это уже четвертый титул чемпионов Европы в их копилке, что стало историческим рекордом.
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