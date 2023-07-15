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Новости

Новости

15 июля, 20:15

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июля

Новости часа: число эвакуированных из-за подтоплений поселка под Туапсе выросло до 160

Суд в Москве арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак

Короткое замыкание электропроводки произошло ТЦ "Афимолл Сити" в центре Москвы

Четыре человека пострадали в аварии на шоссе Энтузиастов

Троих пострадавших госпитализировали после аварии на 19-м км Минского шоссе

Возгорание произошло на паркинге в ТЦ "Афимолл Сити" в центре Москвы

Новости часа: в МИД РФ заявили о поводе для попытки покушения на Симоньян и Собчак

ФСБ заявила о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

Движение затруднено на 19-м км Минского шоссе после ДТП

Крупная авария произошла на 19 километре Минского шоссе. Там грузовик протаранил 15 легковых автомобилей. Трем людям потребовалась госпитализация. Одинцовская прокуратура взяла под контроль расследование аварии. По предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность.

Суд арестовал подозреваемых, готовивших покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. В составе группы были пять несовершеннолетних и двое взрослых. По данным спецслужб, обвиняемые дежурили по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. При обыске у них изъяли автомат с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Арестованные ранее признались, что действовали по заказу украинских спецслужб.

На Васильевском спуске в Москве 15 июля финишировало международное ралли "Шелковый путь". В борьбе за главный приз – "Белого тигра" – спортсмены преодолели больше пяти тысяч километров по бездорожью. Экипажи всего за 10 дней проехали через 13 российских регионов.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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