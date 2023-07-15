Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июля

Крупная авария произошла на 19 километре Минского шоссе. Там грузовик протаранил 15 легковых автомобилей. Трем людям потребовалась госпитализация. Одинцовская прокуратура взяла под контроль расследование аварии. По предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность.

Суд арестовал подозреваемых, готовивших покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. В составе группы были пять несовершеннолетних и двое взрослых. По данным спецслужб, обвиняемые дежурили по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. При обыске у них изъяли автомат с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Арестованные ранее признались, что действовали по заказу украинских спецслужб.

На Васильевском спуске в Москве 15 июля финишировало международное ралли "Шелковый путь". В борьбе за главный приз – "Белого тигра" – спортсмены преодолели больше пяти тысяч километров по бездорожью. Экипажи всего за 10 дней проехали через 13 российских регионов.

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