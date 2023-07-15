Новости часа: число эвакуированных из-за подтоплений поселка под Туапсе выросло до 160

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число эвакуированных из-за подтоплений поселка под Туапсе на Кубани выросло до 160 человек, сообщает МЧС РФ.

Папа Римский займется освобождением арестованного наместника Киевской лавры, сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Режиссер "Титаника" опроверг слухи об участии в фильме о затонувшем в Атлантике батискафе, пишет СМИ.