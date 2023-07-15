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Новости

15 июля, 19:30

В мире

Новости часа: число эвакуированных из-за подтоплений поселка под Туапсе выросло до 160

Новости часа: число эвакуированных из-за подтоплений поселка под Туапсе выросло до 160

Суд в Москве арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак

Короткое замыкание электропроводки произошло ТЦ "Афимолл Сити" в центре Москвы

Четыре человека пострадали в аварии на шоссе Энтузиастов

Троих пострадавших госпитализировали после аварии на 19-м км Минского шоссе

Возгорание произошло на паркинге в ТЦ "Афимолл Сити" в центре Москвы

Новости часа: в МИД РФ заявили о поводе для попытки покушения на Симоньян и Собчак

ФСБ заявила о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

Движение затруднено на 19-м км Минского шоссе после ДТП

ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке убийств Симоньян и Собчак

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число эвакуированных из-за подтоплений поселка под Туапсе на Кубани выросло до 160 человек, сообщает МЧС РФ.

Папа Римский займется освобождением арестованного наместника Киевской лавры, сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Режиссер "Титаника" опроверг слухи об участии в фильме о затонувшем в Атлантике батискафе, пишет СМИ.

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