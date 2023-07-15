Новости часа: в МИД РФ заявили о поводе для попытки покушения на Симоньян и Собчак

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поводом для попытки покушения на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак стала их профессиональная деятельность, заявили в МИД РФ.

Гражданство России получили 8,5 тысячи эвакуированных после теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщили власти Херсонской области.

Поселок Новомихайловский на Кубани полностью освобожден от воды, эвакуированы 160 человек, сообщили в МЧС.