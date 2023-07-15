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Новости

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Происшествия

Новости часа: в МИД РФ заявили о поводе для попытки покушения на Симоньян и Собчак

Новости часа: в МИД РФ заявили о поводе для попытки покушения на Симоньян и Собчак

ФСБ заявила о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

Движение затруднено на 19-м км Минского шоссе после ДТП

ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке убийств Симоньян и Собчак

Четыре автомобиля столкнулись на Минском шоссе

Новости часа: третий пострадавший пассажир в ДТП на Кубани умер в больнице

В ДТП с пассажирским автобусом на Кубани погибли три человека

Новости часа: РФ считает нужным приступить к подготовке мирного договора Баку с Ереваном

Новости часа: санавиация окажет помощь пострадавшим в ДТП на Кубани

Из-за ливней в Японии эвакуировали 10 тысяч человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поводом для попытки покушения на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак стала их профессиональная деятельность, заявили в МИД РФ.

Гражданство России получили 8,5 тысячи эвакуированных после теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщили власти Херсонской области.

Поселок Новомихайловский на Кубани полностью освобожден от воды, эвакуированы 160 человек, сообщили в МЧС.

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