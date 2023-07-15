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Новости

15 июля, 19:15

Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

ФСБ заявила о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

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ФСБ заявила о предотвращении покушений на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. По данным спецслужб, подозреваемые дежурили по адресам работы и проживания.

Задержали шесть человек, у них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. А также компьютеры и телефоны, в которых была информация о готовящемся покушении. Задержанные признались, что действовали по заказу украинских спецслужб. Им пообещали 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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