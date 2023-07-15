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Происшествия

ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке убийств Симоньян и Собчак

ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке убийств Симоньян и Собчак

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания и допроса подозреваемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и на журналистку Ксению Собчак.

На кадрах один из задержанных рассказывает, как связывался с украинской СБУ, сколько исполнители получили денег и оружия. Также есть кадры обыска. Спецслужбы нашли автомат калашникова, ножи, дубины а также флаги и значки с нацистской символикой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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