ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке убийств Симоньян и Собчак

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания и допроса подозреваемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и на журналистку Ксению Собчак.

На кадрах один из задержанных рассказывает, как связывался с украинской СБУ, сколько исполнители получили денег и оружия. Также есть кадры обыска. Спецслужбы нашли автомат калашникова, ножи, дубины а также флаги и значки с нацистской символикой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.