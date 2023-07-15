Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Минском шоссе

Четыре автомобиля столкнулись на Минском шоссе

Новости часа: третий пострадавший пассажир в ДТП на Кубани умер в больнице

В ДТП с пассажирским автобусом на Кубани погибли три человека

Новости часа: РФ считает нужным приступить к подготовке мирного договора Баку с Ереваном

Новости часа: санавиация окажет помощь пострадавшим в ДТП на Кубани

Из-за ливней в Японии эвакуировали 10 тысяч человек

Столицу Индии сильно затопило

В поселке Новомихайловском Туапсинского районе поток реки снес мост

Пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани поможет санавиация

Экстренное штормовое предупреждение объявили в Туапсе

Четыре автомобиля столкнулись на Минском шоссе. Видео с места ДТП прислали очевидцы.

Судя по кадрам, несколько автомобилей ремонту не подлежат. Видимо, после удара их развернуло и откинуло на дорожный барьер. Количество пострадавших пока неизвестно. На месте работают наряды ГИБДД. Две левые полосы заблокированы разбитыми машинами, поэтому движение по Минскому шоссе в сторону центра сильно затруднено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика