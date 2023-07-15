Четыре автомобиля столкнулись на Минском шоссе. Видео с места ДТП прислали очевидцы.

Судя по кадрам, несколько автомобилей ремонту не подлежат. Видимо, после удара их развернуло и откинуло на дорожный барьер. Количество пострадавших пока неизвестно. На месте работают наряды ГИБДД. Две левые полосы заблокированы разбитыми машинами, поэтому движение по Минскому шоссе в сторону центра сильно затруднено.

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