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В ДТП с пассажирским автобусом на Кубани погибли три человека

В ДТП с пассажирским автобусом на Кубани погибли три человека

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Три человека погибли после аварии c автобусом в Краснодарском крае. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете. Всего госпитализировали 7 человек.

Заказной автобус направлялся из Тулы в Анапу. Во время столкновения с грузовиком внутри было 40 пассажиров и двое водителей. По предварительным данным, фура выехала на встречную полосу. Металлические элементы тента грузовика пробили салон автобуса. Следователи сейчас проводят проверку ДТП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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