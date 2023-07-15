Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Происшествия

Новости часа: санавиация окажет помощь пострадавшим в ДТП на Кубани

Новости часа: санавиация окажет помощь пострадавшим в ДТП на Кубани

Из-за ливней в Японии эвакуировали 10 тысяч человек

Столицу Индии сильно затопило

В поселке Новомихайловском Туапсинского районе поток реки снес мост

Пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани поможет санавиация

Экстренное штормовое предупреждение объявили в Туапсе

Ураган обрушился на Алтайский курорт Яровое

Лес загорелся в Херсонской области

Семнадцать человек пострадали в аварии с автобусом на Кубани

Новости часа: число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Санавиация окажет помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Порядка 91 миллиона рублей направят на выплаты пострадавшим при подтоплениях в Туапсинском районе, заявил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

В Москве планируют заменить более 23 миллиона "квадратов" асфальта к осенне-зимнему периоду.

Читайте также
происшествияДТПрегионыгородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика