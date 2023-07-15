Новости часа: санавиация окажет помощь пострадавшим в ДТП на Кубани

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Санавиация окажет помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Порядка 91 миллиона рублей направят на выплаты пострадавшим при подтоплениях в Туапсинском районе, заявил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

В Москве планируют заменить более 23 миллиона "квадратов" асфальта к осенне-зимнему периоду.