14:15Происшествия
Пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани поможет санавиация
Санавиация окажет помощь пострадавшим в аварии с пассажирским автобусом в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона.
Несколько пациентов транспортируют в первую краевую клиническую больницу в Краснодаре. По предварительным данным, водитель фуры с зерном выехал на встречную полосу и столкнулся с заказным пассажирским автобусом. Он ехал из Тулы в Анапу и вез жителей Московской и Тульской областей.
В результате столкновения металлические элементы тента грузовика вошли в салон автобуса. Погибли два пассажира. 7 человек увезли в больницы, трое из них в реанимации. Для тех, кто не пострадал, развернули пункт временного размещения. Сейчас они уже едут к месту назначения на подменном автобусе.
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