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Происшествия

Пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани поможет санавиация

Пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани поможет санавиация

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На трассе Краснодар – Ейск столкнулись рейсовый автобус и зерновоз

Санавиация окажет помощь пострадавшим в аварии с пассажирским автобусом в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона.

Несколько пациентов транспортируют в первую краевую клиническую больницу в Краснодаре. По предварительным данным, водитель фуры с зерном выехал на встречную полосу и столкнулся с заказным пассажирским автобусом. Он ехал из Тулы в Анапу и вез жителей Московской и Тульской областей.

В результате столкновения металлические элементы тента грузовика вошли в салон автобуса. Погибли два пассажира. 7 человек увезли в больницы, трое из них в реанимации. Для тех, кто не пострадал, развернули пункт временного размещения. Сейчас они уже едут к месту назначения на подменном автобусе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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