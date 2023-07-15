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Экстренное штормовое предупреждение объявили в Туапсе

Экстренное штормовое предупреждение объявили в Туапсе

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В Туапсе снова бушуют ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра, и даже смерчи. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Как следует из видео, которое опубликовали очевидцы из Новомихайловского, ветер срывает и уносит тенты и палатки. Море штормит. Уровень воды в реках уже достиг опасных отметок. А из-за сильных ливней вода мощными потоками льется по улицам поселка. Жителей просят по возможности не выходить из дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоИван Евдокимов
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