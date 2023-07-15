Лес загорелся в Херсонской области

В Херсонской области под Алешками загорелся лес. Причиной пожара стали обстрелы со стороны ВСУ зажигательными снарядами.

Как сообщили в администрации города, пожарные прикладывают максимум усилий, чтобы огонь не распространился. Однако работе экстренных служб мешает погода. Кроме того, не прекращаются обстрелы. В администрации также добавили, что зажигательные снаряды прилетают и в сам город. Из-за этого возникают пожары в жилых кварталах.

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