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Происшествия

Лес загорелся в Херсонской области

Лес загорелся в Херсонской области

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Новости часа: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области

В Херсонской области под Алешками загорелся лес. Причиной пожара стали обстрелы со стороны ВСУ зажигательными снарядами.

Как сообщили в администрации города, пожарные прикладывают максимум усилий, чтобы огонь не распространился. Однако работе экстренных служб мешает погода. Кроме того, не прекращаются обстрелы. В администрации также добавили, что зажигательные снаряды прилетают и в сам город. Из-за этого возникают пожары в жилых кварталах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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