В бразильском штате Сан-Паулу поверхность реки Тиете покрылась токсичной пеной

В бразильском штате Сан-Паулу поверхность реки Тиете покрылась густыми белыми "облаками" токсичной пены. Кроме того, она имеет неприятный запах. Эта пена образовалась из остатков химических веществ и отходов моющих средств, которые сбрасывают в реку без обработки.

Минимум семь человек погибли из-за проливных дождей в Южной Корее. Сильные ливни привели к оползням и наводнениям. Размыта плотина. Три человека пропали без вести. Тысячи людей покинули свои дома. По данным корейской Метеорологической администрации, с четверга, 13 июля, в ряде регионов республики выпало более 40 сантиметров осадков.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.