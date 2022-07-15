Кондиционер снесло у рейсового автобуса на Рублево-Успенском шоссе. Видео прислали очевидцы происшествия.

Судя по кадрам, водитель не рассчитал высоту моста и на скорости снес кондиционер. На данный момент неизвестно, были ли пассажиры в салоне. В ситуации будут разбираться инспекторы ГИБДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.