Новости последнего часа: ДТП произошло на юге Москвы

На пересечении Орехового бульвара и Домодедовской улицы мотоциклист влетел в автомобиль такси. На месте уже работают спецслужбы. Также туда прибыла скорая. Данные о пострадавших уточняются.

Сеть кофеен Starbucks сменит название и логотип и откроется вновь. Американская компания официально сообщила о продаже бизнеса в России. Его совладельцами станут рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский.

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