Новости последнего часа: ВСУ обстреляли село в Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Курское село Дроновка попало под обстрел ВСУ, повреждены школа и дома. Пострадавших нет.

Еврокомиссия предложила запретить импорт золота из России и продлить санкции до января 2023 года. ЕК приняла совместное предложение о новом пакете мер для поддержания эффективности шести пакетов санкций ЕС против России.

В Великобритании впервые объявили максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары до 40 градусов.