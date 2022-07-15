Авария произошла на Симферопольском шоссе

На Симферопольском шоссе в 13 километрах от МКАД из-за аварии полностью заблокировано движение. По предварительным данным, там столкнулись фура и два грузовика.

Один грузовик опрокинулся. Как пишут водители в соцсетях, объехать затруднения можно только по дублеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.