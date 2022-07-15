Несколько автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе

Крупное ДТП зафиксировано на Симферопольском шоссе. В 13 километрах от МКАД столкнулось несколько автомобилей. Один грузовик опрокинулся.

Судя по кадрам, движение там практически полностью остановлено. Как пишут водители в соцсетях, объехать можно только по дублеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.