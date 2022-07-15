Появились кадры крупного ДТП на Крылатской улице

Появились первые кадры с места аварии на Крылатской улице, где столкнулись четыре машины и два мотоцикла. На месте работают медики и спасатели.

Движение сильно затруднено на Крылатской, Ярцевской улицах и на Рублевском шоссе. Затор только растет.