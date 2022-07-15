Четыре автомобиля и два мотоцикла столкнулись на Крылатской улице в Москве. В результате аварии пострадал один человек.

Перекрыты две полосы движения. Из-за аварии движение сильно затруднено по Крылатской и Ярцевской улицам, Рублевскому шоссе в районе съезда на Крылатскую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.