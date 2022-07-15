Движение на Крылатской улице затруднено из-за крупного ДТП

Шесть транспортных средств столкнулись на Крылатской улице в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, на данной улице произошло столкновение четырех автомобилей и двух мотоциклов. Перекрыты две полосы движения.

В результате ДТП пострадал один человек. По данным онлайн-карт, из-за аварии движение сильно затруднено на Крылатской, Ярцевской улицам, Рублевском шоссе в районе съезда на Крылатскую улицу.