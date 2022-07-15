Полицейские раскрыли кражу в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полицейские раскрыли кражу. К ним обратилась женщина, которая оставила в зале международного вылета чехол с одеждой. Стоимость нового костюма, кожаной куртки и платья, которые были внутри, владелица оценила в более чем 30 тысяч рублей.

Найти похитительницу помогли камеры видеонаблюдения. Ей оказалась уборщица аэропорта. Женщину доставили в дежурную часть, где она созналась в краже. Возбуждено уголовное дело.

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