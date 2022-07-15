Погибли почти 90 человек из-за криминальных разборок на Гаити

Банды Гаити делят территорию – в результате криминальных разборок погибли почти 90 человек, еще 16 пропали без вести. Более 120 домов сгорели или были разрушены. Вооруженные банды борются друг с другом за территорию на окраине Порт-о-Пренса, столкновения начались на прошлой неделе.

Беспорядки нанесли сокрушительный урон экономике, на заправках не осталось топлива. Движение парализовано, люди вынуждены прятаться дома из-за перестрелок. Местные жители обвинили полицию в бездействии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.