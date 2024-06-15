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15 июня, 21:30

Происшествия

Новости часа: в Москве приостановили оборот продукции двух производителей консервов

Новости часа: в Москве приостановили оборот продукции двух производителей консервов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор по Москве приостановил оборот пищевой продукции двух производителей консервов до окончания проверки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В столичный Музей транспорта передали более восьми тысяч архивных документов. Об этом передает сайт мэра.

С начала года на Третьем транспортном кольце обновили более 400 тысяч квадратных метров асфальта. Об этом говорится на сайте мэра.

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