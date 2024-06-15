15 июня, 21:30Происшествия
Новости часа: в Москве приостановили оборот продукции двух производителей консервов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор по Москве приостановил оборот пищевой продукции двух производителей консервов до окончания проверки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В столичный Музей транспорта передали более восьми тысяч архивных документов. Об этом передает сайт мэра.
С начала года на Третьем транспортном кольце обновили более 400 тысяч квадратных метров асфальта. Об этом говорится на сайте мэра.