Более 10 человек отравились за сутки готовыми консервами в Москве

В Москве за сутки готовыми консервами отравились более 10 человек, сообщили в Следственном комитете. Ранее в Депздраве заявили, что с симптомами ботулизма в больницы поступили четыре человека.

Следователи установили, что некачественные товары, которые могли стать причиной отравления, были куплены через сервис доставки продуктов. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Столичный Роспотребнадзор приостановил оборот продукции, которая могла стать причиной отравления. Под подозрением оказались салат лобио от компании "Локал-китчен" и салат с тунцом, фасолью и яблоком производителя "Гастропорт". До результатов санитарного расследования гражданам не рекомендовали употреблять эту продукцию.

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