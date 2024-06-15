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15 июня, 19:15

Происшествия

Новости регионов: СК в Саратове начал проверку по факту взрыва в газопроводе

Новости регионов: СК в Саратове начал проверку по факту взрыва в газопроводе

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СК в Саратове начал проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе. Ранее взрыв прогремел в Гагаринском районе. В небо поднялся столб огня, который было видно за десятки километров. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, из-за аномальной жары произошла разгерметизация газопровода. Часть его перекрыли, на месте работают экстренные службы. Угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не обещают.

В Северной Осетии спасатели ищут подростка, который не вынырнул во время купания. Мальчику 14 лет, он вместе с другими детьми находился у реки Терек. По предварительной информации, подростка унесло течением. Друг пытался помочь, но не смог. Специалисты МЧС обследовали русло реки и пешком продолжают патрулировать берег водоема.

Водителя минивэна, сбившего в Благовещенске девять человек, арестовали на два месяца. В результате аварии пятеро человек погибли. Евгений Бакарюкин, который сел пьяным за руль, раскаялся в суде и попросил прощения. В больницах остаются шесть пострадавших. Двух уже перевели из реанимации в травматологию, сообщает региональный Минздрав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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