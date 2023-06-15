15 июня, 21:15Происшествия
Затор образовался в районе Крымского моста в Москве из-за забравшегося на него мужчины
Серьезный затор образовался вечером четверга на Садовом кольце в районе Крымского моста. На высокую опору забрался мужчина, из-за чего на место приехали спасатели, а часть территории оцепили.
С помощью люльки спасатели поднялись к мужчине и уговорили его спуститься. Мужчина сразу же был задержан. В настоящий момент движение в районе Крымского моста восстановлено.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.