Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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15 июня, 21:15

Происшествия

Затор образовался в районе Крымского моста в Москве из-за забравшегося на него мужчины

Затор образовался в районе Крымского моста в Москве из-за забравшегося на него мужчины

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Серьезный затор образовался вечером четверга на Садовом кольце в районе Крымского моста. На высокую опору забрался мужчина, из-за чего на место приехали спасатели, а часть территории оцепили.

С помощью люльки спасатели поднялись к мужчине и уговорили его спуститься. Мужчина сразу же был задержан. В настоящий момент движение в районе Крымского моста восстановлено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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