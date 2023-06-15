15 июня, 15:15Происшествия
Пена покрыла реку Лену после столкновения двух танкеров в Якутии
Пена покрыла реку Лену у якутского города Покровска после столкновения двух танкеров. Специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы воды и продолжают отслеживать состояние реки после того, как в Иркутской области вылилось до 90 тонн топлива.
Очевидцы сняли на видео странную пену, покрывающую значительную площадь поверхности водоема. По словам автора видео, это пенно-химическая субстанция шириной примерно 200 метров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.