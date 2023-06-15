Новости регионов: строительный кран упал в Новосибирске

Строительный кран упал в Новосибирске. Это произошло на площадке, где возводят элитный жилой комплекс. В результате погибла женщина-оператор, при падении с высоты 30 метров шансов выжить практически не было, отметили эксперты.

В Люберцах сгорела маршрутка. Очевидцы прислали видео пожара: инцидент произошел на дороге рядом с торговым центром.

Количество пострадавших от отравления шаурмой в Братске выросло до 62 человек. Люди продолжают обращаться к медикам с симптомами, среди них есть дети. Владелец кафе задержан. Роспотребнадзор провел проверку и нашел грубые нарушения в приготовлении.

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