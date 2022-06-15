Площадь пожара в здании в районе Битцевского парка достигла 1,5 тыс "квадратов"

В районе Битцевского парка горит муниципальное здание. Огонь распространился достаточно быстро и перекинулся на крышу. Площадь пожара, согласно предварительным данным, составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Есть информация, что пожар начался в металлическом ангаре. Сохраняется угроза перехода огня на два соседних ангара. В настоящее время на месте работают пожарные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

