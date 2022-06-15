Короткое замыкание без возгорания произошло в здании Счетной палаты в Москве

Короткое замыкание без возгорания произошло в здании Счетной палаты РФ в центре Москвы, сообщили в МЧС РФ.

Александр Гинцбург заявил, что центр Гамалеи готов в течение нескольких месяцев создать вакцину от оспы обезьян, если таковая потребуется.

Страны Северной Европы будут поддерживать Финляндию и Швецию в период их вступления в НАТО.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

