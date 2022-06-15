Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

На западе Москвы на автомобиль упало дерево. Инцидент произошел на улице Академика Павлова. Повреждена оказалась машина такси. При этом не сообщалось, пострадали ли пассажиры и водитель автомобиля.
В метро разглядели ошибку в указателях. У создателей табличек возникли трудности с окончаниями в названии станции "Медведково". В одном случае его просклоняли, как этого требуют правила русского языка: получилось "До Медведкова". А на указателе на полу оставили в конце букву "О".
В Санкт-Петербурге открылся 25-й юбилейный Международный экономический форум. В 2022 году иностранных делегаций меньше чем обычно – приехали представители 115 стран. Форум проходит под девизом "Новый мир – новые возможности". За четыре дня на нем выступят 500 спикеров. На форуме уже выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
IKEA объявила полную распродажу перед уходом из России. Все товары, которые сейчас находятся в магазинах и на складе, в ближайшее время будут выставлены по сниженным ценам. При этом уже сейчас вещи из из IKEA можно купить на всех крупных российских маркетплейсах.
Новая трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе станет одной из главных транспортных артерии в ТиНАО. По проекту, длина этой магистрали чуть больше 90 километров. Ее строительство разделено на пять этапов. В следующем году планируют закончить связку между Боровским и Киевским шоссе.
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